Çekya'dan Türk İHA'larına yakın takip: ABD bizi ilgilendirmez

Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Filip Reha, "Savunma sanayi konusunda Türkiye ile işbirliğine hazırız. ABD ve Türkiye arasındaki sorunlar bizi ilgilendirmez. Bizi Avrupa Birliği (AB) ve Çek yasaları ilgilendirir” dedi.

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Çek basını İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi fuarına geniş yer ayırdı. Haberde ABD ve Türkiye arasında S-400 krizinden bahsedilirken Çekya'nın Türkiye ile işbirliğine hazır olduğu aktarıldı.

Haberde Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Filip Reha'nın, "Savunma sanayii konusunda Türkiye ile işbirliğine hazırız. ABD ve Türkiye arasındaki sorunlar bizi ilgilendirmez. Bizi Avrupa Birliği (AB) ve Çek yasaları ilgilendirir. Eğer Türkiye'nin üreteceği kaliteli ürünlere ihtiyaç duyarsak fizibilite çalışmalarını başlatırız" ifadeleri yer aldı.

Türk İHA'larına büyük ilgi var

Türk İHA'larına büyük ilgi olduğu ifade edilen haberde İHA'ların özellikle Karabağ, Suriye ve Libya'da Türk ordusuna çok fayda sağladığı ve ilk NATO üyesi alıcısının ise Polonya olduğu belirtilerek Arnavutluk ve Letonya'nın da resmi olarak ilgi gösterdiğinden bahsedildi.

"Çekya şirketleri ile harika ilişkilerimiz var"

Haberde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, "Çekya şirketleri ile harika ilişkilerimiz var. Ortak teknoloji geliştirme, ortak proje ve yatırımlar konusunda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz" sözlerine de yer verildi.

"Türkiye pazarı ile ilgili incelemelere başladık"

Çekya'nın jet ve füze motoru ile uçak ve helikopter havalandırma sistemleri üreten PBS yöneticisi Zdenek Pavlik ise "Türkiye ve ABD arasındaki sorunları biliyoruz. Biz yüzde 100 Çek firması olarak işbirliğine hazırız. Zaten halihazırda Türkiye pazarı ile ilgili incelemelere başladık" dedi.