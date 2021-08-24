Koronadan daha tehlikeli! At ve inekler için yapıldı korona ilacı yalanıyla satılıyor

ABD'de koronavirüse karşı etkili olduğu iddia edilen ilacın satışları 109 kat arttı. yetkililer çiftlik hayvanları için geliştirilen ilacın zehirlenme vakalarında artış yaşanmasına neden olduğunu ve bu ilacı kullanmanın koronavirüse yakalanmaktan bile daha tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

Abone ol

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. 4 milyondan fazla insanın canına alan virüs kadar tehlikeli bir şey daha var: Yalan haber! Bu tehlikenin boyutlarını gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'den oldukça ilginç bir açıklama geldi.

Salgın konusunda ABD'nin en yetkili kurumlarından birisi olarak gösterilen Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC), koronavirüsten korunduğunu sanarak zehirli ilaç kullanan kişi sayısının 19 kat arttığını duyurdu.

Atlar ve inekler için kullanılıyor

Söz konusu ilacın koronavirüse karşı etkili olduğunu belirten yazıların internette yer alması sonrası binlerce ABD'linin satın aldığı ilaç, parazit önleyici bir hayvan ilacı olarak biliniyor.

Atlar ve inekler için kullanılan ilacın yan etkilerinin koronavirüse yakalanmaktan bile daha tehlikeli olacağı konusunda uyaran uzmanlar, pek çok kişinin bu yüzden zehirlendiğini ve hastaneye kaldırıldığının altını çizdi.

Siz inek değilsiniz bırakın!

Konu ile ilgili Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden de (FDA), bir açıklama geldi. Resmi internet sitesinde bir uyarı yazısı yayınlayan FDA bunu Twitter'da 'Siz at değilsiniz. Siz inek de değilsiniz. Gerçekten bunu yapmayı bırakın' mesajı ile paylaştı.

Hayvanlarda paraziti tedavi için üretildi

FDA, genellikle çiftlik hayvanlarında parazit enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bu ilacın başka bir alanda kullanımına onay vermediğinin altını çizdi.