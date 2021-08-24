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Taliban'dan son dakika açıklaması! Türk askerine gerek yok anlaşmaya varmadık!

Taliban'dan son dakika açıklaması! Türk askerine gerek yok anlaşmaya varmadık!

Taliban Afganistan'dan tahliyeler için anlaşmaya varmadıklarını açıkladı ve havalimanı koruması için Türk askerine gerek olmadığını duyurdu.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahid basın toplantısında sorulara cevap verdi. Mücahid, Kabil Havaalanı’nı korumak için Türk askerlerine ihtiyaçları olmadığını, kendilerinin koruyacaklarını açıkladı. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini vurguladı.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesi için daha önce açıklanan 31 Ağustos takviminin ertelenmesi konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ve tahliyelerin 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması gerektiğini söyledi.

Evden çıkıp işe gidemeyenler, evden çıkamayan kadın gazeteciler konusundaki sorulara hiçbir güvenlik riskinin olmadığını, henüz sistemin oturmadığı için kadın gazetecilerin işe gidemediğini ama sistem oturunca gidebileceklerini söyledi.

Şeriatla yöneteceğiz

Sinema, tiyatro, sanat gibi faaliyetlerin sorulması üzerine sözcü "Biz bu ülkeyi şeriatla yöneteceğiz. Şeriata aykırı olmadığı müddetçe faaliyetlerine izin vereceğiz. Aksi mümkün değil" dedi.

Amerikalılar izdihamı çıkardı

Kabil Havalimanı'nda yaşanan kargaşa için ABD'yi suçlayarak "Amerikalılar bu izdihamı çıkarıyor. Amerikalıların eğitimli Afganları ülkemizden kaçırmalarından rahatsızız. Burada kalıp ülkelerine hizmet edebilirler."

Hiç kimse tehdit altında değil. Bir problemle karşılaşırsanız bizi bilgilendirin. Amerika çıkmak zorunda. Gerçek bir milli Afganistan ordusu oluşturacağız.

CIA ile görüşme iddiası

CIA ile görüşme oldu. Yabancı temsilcilerle görüşüyoruz. Benim haberim yok.

Türkiye ile ilişkiler

Afganistan'da bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un basın toplantısında sorduğu "Türk askerinin durumu ve Türkiye ile ilişkiler" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var.  Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz.  Türkiye müslüman bir ülke. Hükümeti Müslüman bir hükümet. Ama ürk askerinin Afganistan'da kalması konusunda biz bu konuda görüşümüzü söylemiştik. 31 Ağustos'ta Türk askeri çıkmalı. Türk askerinin kalmasına gerek yok" cevabını verdi.

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