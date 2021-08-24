Afganistan'ı terk eden Merkez Bankası Başkanı Taliban'ın 4 gelir kalemini açıkladı

Ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ecmel Ahmedi, ülke ekonomisinde görülen cari açığın büyük bir kısmının afyon üretimiyle kapatıldığını, afyon gelirlerinin yıllık yaklaşık 1 milyar doları bulduğunu söyledi.

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Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkesini terk eden Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ahmedi, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.

Ahmedi, ülke ekonomisine, Taliban'ın gelir kaynaklarına ve uyuşturucu üretimine ilişkin birtakım veriler paylaştı.

“Afyonun ekonomideki yeri ne?” sorusuna Ahmedi, “Cari açığın büyük bir bölümünün afyon gelirleriyle finanse edildiğini düşünüyorum” yanıtını verdi.

Taliban'ın 4 gelir kalemi

Taliban'ın iktidara gelmeden önce çeşitli yollarla yıllık yaklaşık 1.5 milyar dolarlık gelir elde ettiğine ve bunun da Afganistan'daki merkezi bütçenin yaklaşık dörtte biri olduğuna işaret eden bir BM raporu hatırlatılarak örgütün olası gelir kaynaklarının sorulması üzerine Ahmedi, bunların dört kalemde sıraladı.

Sözcü'nün aktardığına göre, örgütün kontrol ettiği alanlarda afyon ve madencilik sahalarındaki üretim üzerinden vergi aldığını belirten Ahmedi, örgütün kontrol ettiği alanlardaki geçişlerden bir tür gümrük vergisi de aldığını söyledi.

Ahmedi, dördüncü gelir kaleminin ise, örgütün uluslararası alanda topladığı bağışlar olduğunu belirtti.

'İthalatı karşılayacak rezerv yok'

Afganistan Merkez Bankası'nın rezerv varlıklarının ABD tarafından dondurulmasına da değinen Ahmedi, ülkenin rezervlerinin 14 aylık ithalatı karşılayacak durumda olduğunu ancak yeni durumda sadece birkaç milyon doların ülkede Taliban'ın kullanımında olduğunu ve bununla sadece 2 günlük ithalatın karşılanabileceğini söyledi.

Ülkede banka mevduatlarının yaklaşık yüzde 70'inin dolar cinsi olduğunu ancak yeni durumda mevduat sahiplerinin paralarını ancak Afgani olarak çekebileceklerini belirten Ahmedi, ülkede enflasyonun hızla artmasını beklediğini de ekledi.

Taliban, Afganistan Merkez Bankası başkanlığına Hacı Muhammed İdris’in, Maliye Baknalığı'na ise Gul Agha’nın atandığını açıklamıştı.