Son dakika! İstanbul'da korku dolu anlar! İkitelli Masko mobilyacılar sitesinde bina çöktü
Gelen son dakika haberine göre, İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bir binanın çöktüğü belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Abone ol
İkitelli'de bir iş yerinde meydana gelen çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.