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Aşı olmayanlar PCR testlerine para ödeyecek Yunanistan yaptırımları genişletiyor

Aşı olmayanlar PCR testlerine para ödeyecek Yunanistan yaptırımları genişletiyor

Koronavirüs aşısı olmayan kişiler için yapılan yaptırımlara Yunanistan bir yenisini daha ekledi. Koronavirüs aşısı olmayanlar PCR testi için ücret ödeyecek.

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Yunanistan’da aşılama çalışmalarına hız kazandırmak ve Delta varyantının yayılmasını önlemek amacıyla alınan yeni önlem açıklandı.

Ülkede alınan kararla aşı olmayan kişiler için corona virüs testlerinin ücretsiz uygulanmasının sonlandırılacağı bildirildi.

13 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yeni önlemler kapsamında, aşılanmamış kişilerin mesleklerine bağlı olarak haftada bişr veya iki kez test yaptırma zorunluluğu oluşacağı bildirilirken, maaş ortalaması bin 100 euro olan ülkede test ücretlerinin 10 euro olacağı aktarıldı.

Yetkililer, 11 milyonluk ülkede yaklaşık altı milyon insanın en az bir doz corona virüs aşısı olduğunu, ancak yeterli bağışıklığa ulaşmak için bir milyon kişinin daha aşı olmasının gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, "Geçen yıl sonbahar aylarının aksine, bu sonbaharda herkes aşılanabilir" derken, "Corona virüsle yaşıyor muyuz yoksa Rus ruleti mi oynuyoruz?" diye konuştu.

Kikilias, aşılı kişiler için ücretsiz testlerin devam edeceğini söyledi.
Yunanistan’da ilk corona virüs salgınının görüldüğü Şubat 2020’den bu yana virüs nedeniyle 13 bin 422 kişi hayatını kaybetti.

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