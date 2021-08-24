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Ryan Donk yeniden Kasımpaşa'da

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ryan Donk yeniden Kasımpaşa'da

Süper Lig ekibi Kasımpaşa 2013-2016 yılları arasında formasını giyen Ryan Donk'u kadrosuna kattı.

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Lacivert beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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