BIST 1.471
DOLAR 8,41
EURO 9,89
ALTIN 488,59
HABER /  GÜNCEL

Şırnak eski Belediye Başkanı Serhat Kadirhan tutuklandı

Şırnak eski Belediye Başkanı Serhat Kadirhan tutuklandı

DİYARBAKIR'da bir eve düzenlenen operasyonla yakalanan Şırnak eski Belediye Başkanı Serhat Kadirhan, tutuklandı. Kadirhan'ın 10 ayrı arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Şırnak Belediye Başkanı iken görevden alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Serhat Kadirhan, 20 Ağustos’ta Kayapınar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma, Görevi kötüye kullanma, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından 10 ayrı arama kaydı bulunan Kadirhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Kadirhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Yaşı 14; suç kaydı 56! Adanada çocuk hırsız: Unutmayın ben sihirbazım
Yaşı 14; suç kaydı 56! Adanada çocuk hırsız: Unutmayın ben sihirbazım
Yüzde 35 zam geldi! İstanbul'da talep patladı: Azaldığını ilk defa gördüm
Yüzde 35 zam geldi! İstanbul'da talep patladı: Azaldığını ilk defa gördüm
Türkiye'de yapılan Koronavirüs aşısı 90 milyon dozu geçti
Türkiye'de yapılan Koronavirüs aşısı 90 milyon dozu geçti
Afyonkarahisar'da 'arkadaşıma gidiyorum' deyip kayıplara karıştı! Son konuşmasında...
Afyonkarahisar'da 'arkadaşıma gidiyorum' deyip kayıplara karıştı! Son konuşmasında...
O teröristin yakalandığını öğrenen Emniyet Müdürü Atalay Ürker’den Bakan Soylu’ya teşekkür
O teröristin yakalandığını öğrenen Emniyet Müdürü Atalay Ürker’den Bakan Soylu’ya teşekkür
Zonguldak'ta anahtarla 20 otomobili çizen şüpheli yakalandı
Zonguldak'ta anahtarla 20 otomobili çizen şüpheli yakalandı
Kastamonu'da sele kapılan futbolcu günlerdir kayıp! Felaketten bir gün önce...
Kastamonu'da sele kapılan futbolcu günlerdir kayıp! Felaketten bir gün önce...
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti
Olay yeri Zonguldak! HES kodu sorgusunda karantinayı ihlal ettiği belirlendi
Olay yeri Zonguldak! HES kodu sorgusunda karantinayı ihlal ettiği belirlendi
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi