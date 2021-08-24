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Olay yeri Zonguldak! HES kodu sorgusunda karantinayı ihlal ettiği belirlendi

Olay yeri Zonguldak! HES kodu sorgusunda karantinayı ihlal ettiği belirlendi

ZONGULDAK’ta, denetimli serbestlik bürosu girişinde HES kodu sorgulaması yapılan H.Y. isimli kadının Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada kalması gerektiği anlaşıldı. H.Y., sağlık ekiplerince ambulansla evine götürüldü.

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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne öğle saatlerinde gelen H.Y.’ye, polis ekiplerince HES kodu sorgulaması yapıldı. Yapılan sorguda, H.Y.’nin Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu ve karantina kuralını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis, bölgeye sağlık ekibi talep etti. H.Y. bu sırada bina önünde bekletilirken, karantina süresinin bitmesine 1 gün kaldığı ve imza için kuruma geldiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, H.Y.’yi ambulansla evine götürdü.

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