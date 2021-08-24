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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Instagram'da bir dönemin sonu! 30 Ağustos’ta bu özellik devre dışı kalacak

Instagram'da bir dönemin sonu! 30 Ağustos’ta bu özellik devre dışı kalacak

Instagram hikayeler özelliğinde yer alan 'yukarı kaydır' özelliğini kaldırıyor. 30 Ağustos’ta bu özelliğin devre dışı kalacağını duyuran platform yerine gelecek yeni özellik hakkında da ilk bilgileri paylaştı.

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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'dan ezber bozan bir adım geldi.

Instagram, hikayeler özelliğinde yer alan 'yukarı kaydır' özelliğinin kullanımına 30 Ağustos’ta son vereceğini açıkladı.

Yüksek takipçili hesaplar tarafından kullanılan 'yukarı kaydır'ın yenine 'link stickerı' olarak adlandırılan bir özellik gelecek.

Instagram, söz konusu yeni özelliğin bir grup kullanıcı üzerinde test edildiğini belirtti.

Bağlantı çıkartmalarına tıklamaları gerekecek

Gelen ilk bilgilere göre, bağlantılara yönlendirme için kullanıcıların bağlantı çıkartmalarına tıklamaları gerekecek.

Söz konusu yeni özelliğin ilk etapta hangi hesaplara sunulacağı ise şu an için netlik kazanmış değil.

Ancak bu özelliğin yüksek takipçiye sahip profiller, şirket hesapları ve onaylanmış hesaplar için aktif edileceği tahmin ediliyor.

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