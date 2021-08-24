Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener iddialarına tepki! Göç merkezi kurulacak mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan'dan gelenler için iltica merkezi kurulacağı ile ilgili iddialara tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, "Böyle bir önerinin herhangi bir ülkeden gelmediğini gelse de kabul etmeyeceğimizi ifade ettik" dedi.

Son derece gerçek dışı ve yalan bir iddia. BBC bu hatasını anladı ve özür diledi. Bazı muhalefet partileri gerçekmiş gibi değerlendirdi. Türkiye muhalefeti bu duruma düşmemeliydi. Bakanlığımıza sorsalar gerçekleri anlatırdık.

İngiltere ve BBC reddediyor muhalefet bizi eleştiriyor. Hala tweetler ortada duruyor.

Temennimiz Afganistan'da barış ve istikrarın devam edilmesidir. Sadece belli grupla değil tüm taraflarla temas içinde olduğumuzu söylemek isterim.

Kabil'deki Türklerin tahliyesi

Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları. Şu anda (Afganistan'dan) 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var.

İngiltere'den açıklama İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Times gazetesinde yer alan "Türkiye'nin tepkisi nedeniyle İngiltere'nin Taliban'dan kaçan Afganlar için bölgesel merkezler kurma planlarından vazgeçtiği, mültecileri komşu ülkelerden getireceği" şeklindeki haberine Twitter üzerinden cevap verdi. İngiltere'nin plandan vazgeçmediğini kaydeden Wallace, "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz." diye yazdı. BBC yanlış atıf yapıldığını söyledi özür diledi BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın 'Türkiye ve Pakistan'da Afgan sığınmacılar için merkezler kurmayı planladıklarını' söylediğine dair haberindeki atıf hatası nedeniyle özür diledi. Kurum, Wallace'ın ağzından verdiği ancak Daily Mail ve The Guardian gazetelerinin esasında İngiliz savunma kaynaklarına dayandırdığı haberin tartışma yaratması sonrasında, "Sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan / izleyicilerimizden özür dileriz" açıklaması yaptı.

Akşener ve Kılıçdaroğlu özür dilemedi

Meral Akşener'in yazdığı tweeti sildiği görülürken Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yazdığı duruyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söylemişti "Şimdi Erdoğan’a sorum şu: “Ben anlaşma yapmadım” dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar? Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Erdoğan!"