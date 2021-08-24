Ümit Özdağ Zafer Partisi'ni kurdu işte yeni partinin logosu

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra Mahkeme kararıyla geri dönüp daha sonra istifa eden Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin isminin Zafer Partisi olduğunu duyurdu. Özdağ, partinin logosunu da paylaştı.

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Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu olan İstanbul Milletvetkili Ümit Özdağ, yeni partisini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Özdağ, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..." dedi.

Yeni partinin logosu

Zafer Partisi'nin logosu da belli oldu. Logoda bir el ve Türk bayrağının ay yıldızından oluşuyor.

Ümit Özdağ yeni partisini bu twitle duyurdu: