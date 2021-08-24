Kağıthane’de 20 bin kişiye aşure ikramı

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikle 20 bin kase aşureyi vatandaşlara ikram etti.

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Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı münasebetiyle geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yıl da devam ettirdi. Kağıthane Meydanı'nda öğle saatlerinde gerçekleşen programda alanı dolduran binlerce vatandaşa 'Ay yıldız' ve 'Kalbimiz Kağıthane' motifli aşureler dağıtıldı.

Program, Daye Hatun Camii İmam Hatibi Mehmet Kaya'nın içerisinde bulunulan Muharrem Ayı'nın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi için ettiği duayla başladı. Duaların ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Birlik ve beraberliğin simgesi Muharrem ayında dağıtılan aşureler ilçe sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı.

“Birlikteliğimizi sağlamak adına aşure dağıtıyoruz”

Birlikteliği sağlamak adına aşure dağıttığını söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Aşure gününde Kağıthaneli hemşerilerimizle bir aradayız. Bu etkinlikte binlerce hemşerimizle buluşma fırsatımız oldu. Aşureleri dağıtıyoruz. Allah kabul etsin. Özellikle bu ayda muharrem ayı içerisinde hicri yılbaşının olması aynı zamanda da Hz. Hüseyin’in şahadetiyle ilgili olarak da yad ettik. Onlarca birbirinden farklı ürünleri bir araya getirerek de aşure oluşturmuş olduk. Birlikteliğimizi sağlamak adına da aşure dağıtıyoruz. Katılan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Cuma günü 10 binden fazla hemşerimize dağıttık. Bugünde 10 bin hemşerimize dağıtarak toplam da 20 bin aşure dağıttık” şeklinde konuştu.

“Kağıthane’nin insanlarına tekrar yansıttıkları için minnet borçluyuz”

Yalnız yaşadığı için aşure yapıp yiyemediğini anlatan Muammer Yalçın, “Aşure sırasına girdik. Başkanın elinden aşure aldım. Ben yalnız yaşıyorum ve aşure yapma imkanım yok. Bu etkinliği yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Cemevleri adına teşekkür ederiz. En azından muharrem ayının ne olduğunu Kağıthane’nin insanlarına tekrar yansıttıkları için minnet borçluyuz” ifadelerinde bulundu.

Kağıthane Belediyesi tarafından geçen hafta cuma namazı sonrası ilçenin farklı camilerinde de aşure ikramında bulunulmuştu.