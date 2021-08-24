Kemal Kılıçdaroğlu İsrailli misafirleriyle seçimleri görüştü: İktidar seçime yanaşmıyor!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Maslahatgüzarı Irit Lillian ile seçim gündemini görüşüp iktidarın erken seçime yanaşmadığını söyledi.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Maslahatgüzarı Irit Lillian’ı kabul etti. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye’deki siyasi gelişmeler konuşuldu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “CHP ve Türkiye’deki seçmen erken seçime hazır, ancak iktidar seçime yanaşmıyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzarı ve Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian’ı CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. Edinilen bilgilere göre, nezaket ziyareti kapsamında bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Lillian, Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve seçim gündemini konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin siyasi tutumunu anlattığı, “partisinin ve Türkiye genelindeki seçmenin erken seçime hazır olduğunu ancak iktidarın seçime sıcak bakmadığını” aktardığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “olası erken seçimde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının hangi niteliklere sahip olması gerektiği” yönündeki görüşlerini ve “CHP’nin Türkiye’deki sığınmacılara ilişkin izlediği politikayı” anlattı.