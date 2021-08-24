PKK inlerine 20'den fazla uçak bomba yağdırdı! 28 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, MİT ile koordineli olarak dün gece 200 kilometre derinlikteki Irak'ın kuzeyi Asos bölgesindeki PKK hedeflerine 24 Ağustos 2021'de hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'MİT ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefi, hava harekâtı ile yerle bir edildi. Operasyonla, terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe vuruldu.' açıklamasında bulundu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyindeki Asos’ta icra edilen hava harekâtını, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare etti. Harekât Merkezinde, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da hazır bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir.

Bu kapsamda; 200 kilometre derinlikteki Irak’ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere, Millî İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak 24 Ağustos 2021’de hava harekâtı düzenlenmiştir.

20’den fazla uçağın katıldığı hava harekâtı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edilmiştir.

Büyük oranda yerli ve millî mühimmat kullanılan hava harekatında terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir.