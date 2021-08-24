İBB'nin Hamidiye Su dolum tesisinde kuyu suyu skandalı! Şirket kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Hamidiye Su dolum taşeron şirketlerinden birinin kuyudan su doldurduğu tespit edilip mühürlendi.

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CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü. İstanbulluları tedirgin eden olayda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimde, Ulupelit mevkisindeki ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı belirlendi.

C. B. ile M. T.'ye ait olduğu öğrenilen tesiste yapılan incelemede, kuyu suyunun arıtılarak kullanıldığı, su dolum tesisinin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verildi, damacanadaki sudan da örnek alındı.

İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü.