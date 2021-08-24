İstanbul İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplandı Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya "Ders zilini özledik" diyerek İstanbul için İlçe Mille Eğitim Müdürleri ile yaptıkları toplantıda hazırlıkları konuştuklarını duyurdu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okulların açılması için yapılan çalışmalar için İstanbul İlçe Milli Eğitim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Yerlikaya sosyal medyasından böyle duyurdu:

"2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesi İstanbul İl ve 39 İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Yüz yüze eğitimde aşı en büyük önceliğimiz. Koronavirüs geleceğimizi bizden alamayacak. Ders zilini özledik"