BIST 1.466
DOLAR 8,43
EURO 9,89
ALTIN 488,20
HABER /  SPOR

Volkan Demirel'den Galatasaraylı yıldıza büyük övgü

Volkan Demirel'den Galatasaraylı yıldıza büyük övgü

Sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirirken sarı kırmızılı kaleci Fernando Muslera'ya büyük övgüde bulundu.

Abone ol

Futbol yorumcusu Volkan Demirel, Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası sarı kırmızılı kaleci Fernando Muslera hakkında konuştu.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi hakkında konuşan Volkan, deneyimli ismin Türk futboluna damga vurduğunu söyledi.

Son 10 yıla bakıldığında Muslera'nın Galatasaray'a büyük katkı sağladığı belirten Volkan Demirel, son maçlarda performans kaybı yaşayan 35 yaşındaki file bekçisi için "Bir oyuncudan her zaman iyi form bekleyemezsiniz. Muslera'nın kalitesi ortada, son 10 yıla baktığımızda takımın neredeyse yüzde 60-70'ı demek. Onunla alakalı hiçbir zaman şüphem olmadı. Son 10 yılda Türk futboluna damgasını vurmuştur." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çocukları bekleyen yeni sıkıntı! Okula dönünce karşılaşacaklar!
Çocukları bekleyen yeni sıkıntı! Okula dönünce karşılaşacaklar!
Mustafa Varank yapay zeka hedefini duyurdu! En az 50 bin istihdam!
Mustafa Varank yapay zeka hedefini duyurdu! En az 50 bin istihdam!
MEB 81 ile rehber gönderdi! Koronaya karşı okullarda bunlar yapılacak! Öğretmen, kantinci, veli hepsi sayıldı!
MEB 81 ile rehber gönderdi! Koronaya karşı okullarda bunlar yapılacak! Öğretmen, kantinci, veli hepsi sayıldı!
Türkiye, dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları listesinde 3. oldu
Türkiye, dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları listesinde 3. oldu
Kemal Kılıçdaroğlu İsrailli misafirleriyle seçimleri görüştü: İktidar seçime yanaşmıyor!
Kemal Kılıçdaroğlu İsrailli misafirleriyle seçimleri görüştü: İktidar seçime yanaşmıyor!
Adana'da motosiklet çaldı yakayı ele verdi! Savunması pes dedirtti
Adana'da motosiklet çaldı yakayı ele verdi! Savunması pes dedirtti
HDP eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı
HDP eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı
Özelleştirme İdaresi, Ankara ve Balıkesir'deki bazı taşınmazların satışını onayladı
Özelleştirme İdaresi, Ankara ve Balıkesir'deki bazı taşınmazların satışını onayladı
Sosyal yardım ödemeleri başladı! Aile Bakanı Derya Yanık duyurdu: Bugün hesaplarda!
Sosyal yardım ödemeleri başladı! Aile Bakanı Derya Yanık duyurdu: Bugün hesaplarda!
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri ve yerleri açıklandı
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri ve yerleri açıklandı