Volkan Demirel'den Galatasaraylı yıldıza büyük övgü

Sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirirken sarı kırmızılı kaleci Fernando Muslera'ya büyük övgüde bulundu.

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Futbol yorumcusu Volkan Demirel, Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası sarı kırmızılı kaleci Fernando Muslera hakkında konuştu.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi hakkında konuşan Volkan, deneyimli ismin Türk futboluna damga vurduğunu söyledi.

Son 10 yıla bakıldığında Muslera'nın Galatasaray'a büyük katkı sağladığı belirten Volkan Demirel, son maçlarda performans kaybı yaşayan 35 yaşındaki file bekçisi için "Bir oyuncudan her zaman iyi form bekleyemezsiniz. Muslera'nın kalitesi ortada, son 10 yıla baktığımızda takımın neredeyse yüzde 60-70'ı demek. Onunla alakalı hiçbir zaman şüphem olmadı. Son 10 yılda Türk futboluna damgasını vurmuştur." ifadelerini kullandı.