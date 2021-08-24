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Almanya'nın her yıl 400 bin göçmene ihtiyacı var

Almanya'nın her yıl 400 bin göçmene ihtiyacı var

Almanya Federal İş Ajansı (BA) Başkanı Detlef Scheele, ülkesinin her yıl 400 bin göçmene ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Scheele, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, Almanya'daki iş piyasasında kalifiye eleman ihtiyacının her geçen gün daha fazla hissedildiğine dikkati çekerek "Yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var. Önceki yıllara göre, bu rakam da çok daha fazla. Yaşlı veya hasta bakım alanında, iklimlendirme teknisyenlerine lojistik uzmanlara ve akademisyenlere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Göçmen iş gücü ile sığınmacı konusunun karıştırılmamasını isteyen Scheele, "O konu, insani bir sorundur. Afganistan'dan gelen mülteciler yola çıkarsa Almanya onları kabul etmek için üzerine düşeni yapmalıdır. Ama benim için iş gücü piyasasındaki boşlukları doldurmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Almanya'da iş gücü tükeniyor"

"Sığınmacı konusunun Almanya'da aşırı sağcı partileri güçlendirdiği" iddiasına ilişkin Scheele, şunları kaydetti:

"Ayağa kalkıp şöyle diyebilirsiniz; yabancı istemiyoruz. Ama bu işler öyle işlemiyor. Dediğim gibi biri insani bir sorun, diğeri iş gücü piyasası sorunu. İkisi birbirine karıştırılmamalıdır. Gerçek şu ki; Almanya'da iş gücü tükeniyor ancak bu boşluk, insani nedenlerle sığınma hakkı verilen kişiler tarafından da kısmen doldurulabilir. 2015 mülteci dalgasında, içlerinde nitelikli insanlar ve yüksek eğitim hedefleri olan birçok insan da vardı. Bence insanlar, mülteci merkezlerinde oturmak için kendi ülkelerinden kaçmaz."

Demografik gelişme nedeniyle potansiyel çalışan sayısının bu yıl yaklaşık 150 bin azalacağını aktaran Scheele, "gelecek yıllarda bunun çok daha dramatik bir hal alabileceği" uyarısında bulundu.

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