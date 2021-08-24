Antalya Akseki'de 2 bin metre yükseklikte kovandan çıkmadan satılıyor

“Akseki balı kovanından çıkmadan satılır”

Akseki balının Torosların endemik ve özel çiçeklerin içerisinde üretildiği için aromasının çok özel olduğunu söyleyen Topaça, "Arılar bin bir çeşit çiçekten bal alıyor. Akseki balı kovanından çıkmadan satılıyor. Yol üzerinde satılan 'Akseki balı' diye satılanlar bal değildir. Çünkü Akseki balı yol kenarına çıkmaz. Müşterileri her zaman hazırdır. Kovanlardan çıkmadan sipariş alırız. Bu yıl siparişlerimizi yerine getireceğiz. Akseki-Konya yolu üzerinde yol kenarlarında Akseki dışından gelerek onlarca kişi “Akseki balı, yayla balı, kekik balı, kara kovan balı” diye bal satarak insanları kandırıyorlar. Akseki balını lekeliyorlar. Bu ballar kesinlikle Akseki balı değildir. Bu konuda şikayetlerimizi geçen yıllarda Akseki Kaymakamına ve Belediye Başkanına bildirdik” diye konuştu.