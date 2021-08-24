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Ukrayna duyurdu! Kabil'e giden tahliye uçağı kaçırıldı haberlerine açıklama

Ukrayna duyurdu! Kabil'e giden tahliye uçağı kaçırıldı haberlerine açıklama

Ukrayna'nın Afganistan'a giden tahliye uçağı kaçırıldığı ve İran'a uçtuğu iddia edilmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü Taliban'ın ele geçirmesiyle birçok ülkenin vatandaşlarını tahliye etme süreci devam ediyor.

Vatandaşlarının tahliyesi için Afganistan'a askeri uçak gönderen Ukrayna'nın, geçtiğimiz pazar günü uçağının kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü haberin doğru olmadığını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, Ukrayna uçağının kaçırıldığını yalanladı.

Nikolenko, Ukrayna uçağının Afganistan'a giderken kaçırıldığına dair daha önce yapılan bir açıklamayı yalanladı.

Nikolenko, Ukrayna'dan 256 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Rus TASS haber ajansında yer alan haberde, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin, Ukrayna vatandaşlarını tahliye etmek için Afganistan'a giden Ukrayna uçağının, İran'a uçan kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını söylemişti. Yenin, uçağa ne olduğunu Ukrayna vatandaşlarının Kabil'den nasıl geri döndüklerine ilişkin bir bilgi vermedi. Yenin, yalnızca Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba başkanlığındaki tüm diplomatik servisin bütün hafta çalıştığını iddia etmişti.

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