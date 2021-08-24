BIST 1.466
DOLAR 8,43
EURO 9,90
ALTIN 488,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da tamir için getirilen koltuktan çıkanları görünce şaştı kaldı: Bize yakışan budur

Samsun'da tamir için getirilen koltuktan çıkanları görünce şaştı kaldı: Bize yakışan budur

SAMSUN'da koltuk döşeme ustası ile elemanı, tamir için getirilen bir koltukta çok sayıda altın buldu. Buldukları altınları sahibine teslim eden usta ve elemanı 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Abone ol

Vezirköprü ilçesinde yaşayan Hançer Kayış(43), koltuk takımlarını yeniletmek evine usta çağırdı. Koltuk döşeme ustası Olcay Şahin(40) ve elemanı Batuhan Şahin(19) koltukları taşımaya başladı. Bu sırada Batuhan Şahin'in taşıdığı tekli koltuktan bir kutu düştü.

Kutuyu açan Şahin, içinde 5 gram altınla karşılaştı. Usta ve elemanı altınları sahibine teslim etti. Akabinde dükkana getirilen tekli koltuğun altından 3 adet daha çeyrek altın çıktı. Buldukları çeyrek altınları da sahibine teslim eden Olcay Şahin, herkesin takdirini topladı.


"Bize yakışan budur"
Olayı anlatan Olcay Şahin, "Yıllardır çocukluktan beri bu işle uğraşıyoruz. Bu iş bizim baba mesleğimiz. Babamız 60 yıllık esnaf. Aynı serüveni biz de devam ettiriyoruz. 27 yıldır koltuk döşüyorum. Bu vaka ikinci defa oldu. Bu kadar değildi. Hançer kardeşimiz geldi, bize koltuklarını yeniletmek istediğini söyledi. Anlaştık, kumaşını beğendiler. O gün evine almaya gittiğimizde eşi evde yoktu. Kendisi zaten yeni ev almış, bu yüzden koltuklarını yaptırıyordu. Biz koltukları evinden aşağı indirmeye başladığımızda koltuklarının biri fermuarlıymış. Çocuklar indirirken merdivende bir kutu düşmüş. Allah'tan merdivende düşmüş. Dışarıda düşmüş olsaydı, çünkü koltukları koyduğumuz cadde kalabalık bir cadde olduğu için biri gözüne kestirerek alabilirdi. Yeğenim altını bulduktan sonra Hançer'e götürüyor. Onun da bu durumdan haberi yok. Akabinde ben koltuğu dükkanda söktüğümde 3 tane daha altın çıkıyor. Tabii, ben hemen aradım ve sahibine ilettim. Bize yakışan da budur. Çok ihtiyacı olduğuna emindim. Ne zor şartlar altında kazandığını, nasıl geçindiğini bilmiyoruz" dedi.


"Herkesin böyle davranmasını istiyorum"
Altınları verdiğin için insanlık görevini yaptığını ifade eden Batuhan Şahin, "Müşteriye koltuk almaya gittik. Koltuğu merdiven indirirken yere bıraktığımda bir kutu düştü. Koltuğu tekrardan kaldırarak arabaya koydum. Geri döndüğümde kutuyu fark ettim. Karton olduğunu fark ettiğimde tekme attım. Bantlıydı. Sonra içini açtım. Altın olduğunu fark ettim. Aldığımız kişiye geri götürdüm. Sonucunda mutluyum. İnsanlık görevimi yaptım. Başkası vermeyebilirdi. Verdiğim için pişman değilim. Unutmuş koymuş olabilir. Herkesin de böyle davranmasını tavsiye ederim" diye konuştu.


"Yeni ev almıştım, o kadar ihtiyacım vardı ki"
Altınları teslim aldığı için mutluluğunu dile getiren Hançer Kayış, "Olcay usta ile bir koltuk yenileme işimiz vardı. Bizim eve geldi. Koltukları apar topar aşağı indirdiler. Sonrasında Olcay usta telefon etti. Böyle bir durumlar var diye. 3 tane çeyrek altın çıktı. Kapının önünde diğer arkadaş tekmelediği için ayağına bir ağırlık geliyor. Bakalım dediği zaman 5 gram altın çıkıyor. Eşim altınları oraya koymuş, unutmuş. Ustama teşekkür ediyorum insanlığından dolayı. Vermeyebilirdi, yok diyebilirdi. Yeni ev almıştım, o kadar ihtiyacım vardı ki. İlaç gibi geldi" şeklinde konuştu.
Altınları teslim alan Hançer Kayış, Olcay ve Batuhan Şahin’e teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de 10 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Mardin'de 10 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Beyaz et fiyatlarında dikkat çeken düşüş fiyatlar yüzde 50 geriledi
Beyaz et fiyatlarında dikkat çeken düşüş fiyatlar yüzde 50 geriledi
Ukrayna duyurdu! Kabil'e giden tahliye uçağı kaçırıldı haberlerine açıklama
Ukrayna duyurdu! Kabil'e giden tahliye uçağı kaçırıldı haberlerine açıklama
Gaziantep'te 'arabasının alarmı öttü' diye 13 yaşındaki kızı kemerle dövdü
Gaziantep'te 'arabasının alarmı öttü' diye 13 yaşındaki kızı kemerle dövdü
Instagram'da bir dönemin sonu! 30 Ağustos’ta bu özellik devre dışı kalacak
Instagram'da bir dönemin sonu! 30 Ağustos’ta bu özellik devre dışı kalacak
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener iddialarına tepki! Göç merkezi kurulacak mı?
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener iddialarına tepki! Göç merkezi kurulacak mı?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Giresun'da afetin izleri silindi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Giresun'da afetin izleri silindi
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Delta su çiçeği gibi okullara dikkat!
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Delta su çiçeği gibi okullara dikkat!
ABD kontrolünü kaybetti! Küresel liderliği düşüşte
ABD kontrolünü kaybetti! Küresel liderliği düşüşte
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak Marmaris yangınında ölümden dönüşü anlattı
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak Marmaris yangınında ölümden dönüşü anlattı