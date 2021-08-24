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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ta 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ta Gabar Dağı Güleşli bölgesinde jandarma komando birlikleri tarafından silahlı insansız hava aracı ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 bölücü örgüt  mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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