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Burdur'da sağlık çalışanlarını darpta 1 tutuklama! Hemşireyi suçladılar

 BURDUR Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşirelere, enjeksiyon yaparken çocuğunun kolunu acıttığı gerekçesiyle saldıran aile, adliyede, mağdur olduklarını öne sürdü. 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.T. ise tutuklanıp Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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Burdur Devlet Hastanesi'ne, geçen çarşamba günü gelen, Acil Servis Covid-19 Polikliniği'ne müracaat ettikten sonra tedavisi tamamlanıp enjeksiyon birimine yönlendirilen 2 yaşındaki çocuğun annesi G.Ç., enjeksiyon sırasında çocuğunun canının yandığını iddia ederek, hemşire Belkız Erten ile tartıştı ve 'Nasıl iğne yapıyorsun' diyerek üzerine yürüdü. 

"Hemşire bize saldırdı"

Daha sonra dışarıda bekleyen dini nikahlı eşi D.Y., kızları E.Ç. ve onun dini nikahlı eşi S.T.'yi çağırdı. Aile, hemşirelerle olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine saldırdı. Arbede sırasında Acil Servis giriş kapısının camı kırıldı. Olayla ilgili olarak şüpheliler G.Ç., D.Y., E.Ç. ve S.T. adliyeye sevk edildi. Aile üyeleri, "Biz herhangi bir şekilde hastane çalışanlarına saldırmadık. Hemşire bize saldırdı. Kesinlikle kimseyi darbetmedik. Olayın büyümesini istemedik" diye ifade verdi.

Tutuklandı

Şüphelilerden G.Ç. ve  E.Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı, damat S.T. ise tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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