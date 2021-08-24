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Fahrettin Koca'dan anne babalara 6 Eylül mesajı! Karar verseniz 10 günde biter!

Fahrettin Koca'dan anne babalara 6 Eylül mesajı! Karar verseniz 10 günde biter!

Okulların açılmasına az süre kalmışken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca anne ve babalara hitap ederek aşı yapılması çağrı yaptı. Bakan Koca karar verilmesi halinde 10 günde tamamlanacağına dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Annelere 6 Eylül mesajı" "Babalara 6 Eylül mesajı" başlığıyla aşı çağrısı yaptı.

15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer.

Toplam doz için teşekkür

Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. Toplam 90 milyon dozu geçtik. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez.

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