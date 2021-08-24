Aşılı olmasına rağmen koronavirüse yakalananlar ne yapmalı? Karantinaya girecek mi?

Tamamen aşılanan birisi koronaya yakalandığında karantinaya alınmalı mı? sorusu merak ediliyor. Uzmanlar aşılı da olunsa alınması gerektiğini söylüyor.

George Washington Üniversitesi Milken Enstitüsü Halk Sağlığı Okulu'ndan Profesör Dr. Leane Wen, tamamen aşılanmış olduğu halde Covid-19 testi pozitif çıkan birinin kesinlikle karantina altına alınması gerektiğini söyledi.Wen, bu kişilerin hastalığı başlarına bulaştırabileceği belirterek, “Bu kişi semptomatikse, CDC'ye göre semptomların başladığı ilk günden itibaren en az 10 gün boyunca izole edilmesi gerekir. İzolasyon sonra erdikten 24 saatten uzun bir süre boyunca semptomlar gözlenmezse karantina sonlandırılabilir. . Kişi semptomatik değilse, ancak yine de pozitif bir teste sahipse, 10 gün boyunca izole kalmalıdır” dedi.

Bununla birlikte, bu kişilerin karantinaya alınmaları, onların Covid-19’u başkalarına bulaştırabilecekleri halka açık yerlere gitmemeleri gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca yakın ev temaslarından kaçınmaları gerekiyor.