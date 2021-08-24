Aşılı olmasına rağmen koronavirüse yakalananlar ne yapmalı? Karantinaya girecek mi?
Birçok insan aşılıların Covid-19'a yakalanmaları halinde nasıl davranması gerektiğini merak ediyor. Bilim insanları, "Aşılı olduğu halde Covid-19'a yakalananlar virüsü etrafına bulaştırıyor mu?", "Aşılı olmasına rağmen Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi karantinaya alınmalı mı?" sorularının cevapları...
Tamamen aşılanan birisi koronaya yakalandığında karantinaya alınmalı mı? sorusu merak ediliyor. Uzmanlar aşılı da olunsa alınması gerektiğini söylüyor.
George Washington Üniversitesi Milken Enstitüsü Halk Sağlığı Okulu'ndan Profesör Dr. Leane Wen, tamamen aşılanmış olduğu halde Covid-19 testi pozitif çıkan birinin kesinlikle karantina altına alınması gerektiğini söyledi.Wen, bu kişilerin hastalığı başlarına bulaştırabileceği belirterek, “Bu kişi semptomatikse, CDC'ye göre semptomların başladığı ilk günden itibaren en az 10 gün boyunca izole edilmesi gerekir. İzolasyon sonra erdikten 24 saatten uzun bir süre boyunca semptomlar gözlenmezse karantina sonlandırılabilir. . Kişi semptomatik değilse, ancak yine de pozitif bir teste sahipse, 10 gün boyunca izole kalmalıdır” dedi.
Bununla birlikte, bu kişilerin karantinaya alınmaları, onların Covid-19’u başkalarına bulaştırabilecekleri halka açık yerlere gitmemeleri gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca yakın ev temaslarından kaçınmaları gerekiyor.
Hane halkından biri korona olursa diğerleri karantinaya girmeli mi?
24 saatlik bir süre boyunca toplamda en az 15 dakika Covid-19’lu biriyle 2 metre yakınlıkta bulunmak "yakın temas" olarak adlandırılıyor. Wen, pozitif bir vaka ile yakın temasta bulunan herkesin aşılı veya aşısız olmasına bakılmaksınızın test yaptırması gerektiğini söyledi. Ancak, sonraki uygulama daha farklı. Aşılı olmayanların, yakın temasa maruz kalmışlarsa 10 gün karantinaya alınmaları, .en az beş gün sonra negatif bir test alırlarsa karantinayı yedi güne kısaltmaları gerekiyor.
Ancak, tamamen aşılananların, yakın temasta Covid-19'a maruz kaldıklarında semptom geliştirmedikçe karantinaya alınmalarına gerekli değil.
Yakın temasa maruz kalanlar işe dönebilir mi?
Wen’e göre bu sorunun cevabı “evet.”Ancak, tam aşılı kişilerin yakın temasa maruz kaldıktan sonra üç ile beş gün içinde bir Covid-19 test yaptırmaları, semptom göstermemeleri ve ofis ve metrolar gibi halka açık alanlarla maske takmaları gerekiyor.
Ancak, Wen, “İş arkadaşınızın eşine Covid-19 teşhisi konduğunu bilseydiniz, konferans masasının etrafında omuz omuza oturmaktan rahat olur muydunuz? Bence bizim de biraz sağduyu kullanmamız gerekiyor. Eşinizde veya çocuğunuzda Covid-19 varsa ve hala corona virüs testinizin sonucunu bekliyorsanız, bunu yöneticinize söylemeniz gerekir. Negatif bir test sonucu alana kadar evden çalışıp çalışamayacağınızı sormanız en iyisi” şeklinde uyardı.
Aşılılar hangi semptomları gösteriyor?
Wen, Covid-19 aşılarının en önemli faydasının ciddi hastalık olasılığını azaltmasına vurgu yaparak, “Corona virüse yakalanan aşılıların, aşılanmamış olanlara kıyasla hafif semptomlara sahip olma olasılığı çok daha yüksektir. Yüksek ateş ya da şiddetli öksürük gibi semptomlar genellikle gelişmez. Bu da aşının gücüdür.