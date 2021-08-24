Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: En düşük memur maaşı 5 bin 700 liraya yükselmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin önümüzdeki günlerde 115 milyar dolara çıkacağı müjdesinin verirken, anlaşmaya varılan toplu sözleşmeye ilişkin "En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Ekonomiye dair mesajların öne çıktığı konuşmada Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin çok yakında 115 milyar dolara çıkacağını söyledi.

Memur maaşlarındaki artış oranının ortalama yüzde 31,2 olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Başkaları gibi savrulmalarla karşılaşmıyoruz"

"Bugün Türkiye, bölgesinde ve dünyada egemenlik haklarını kullanabilen ülkelerden birisidir. Biz önümüze çıkan fırsatları değerlendirme çabası içindeyiz. bu gücümüzün ve özgüvenimizin gerisinde 19 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetlerle, sağlam altyapı vardır. Salgın döneminde bu altyapının önemini tecrübe ettik.

Kimi zaman birileri çıkıp Türkiye'yi batırdınız diyecek kadar gerçeği çarpıtabiliyor.

Son yıllarda döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere, bir miktar düşen milli gelirimizi trilyon doların üzerine çıkaracağız. Milli gelirin satınalma partisine göre hesabında ülkemizi 17'nci sıraya çıkararak hedeflerimize uygun şekilde çalıştık. Yeni istihdam alanlarına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Çalışmak isteyen her vatandaşımıza iş sağlayabilecek noktaya yaklaşıyoruz.

Siyasi gücümüzü, askeri gücümüzle, ekonomik gücümüzü bölgemizdeki etkimizle tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu sayede yaşadığımız afetlerin ve krizlerin üzerinden gelebiliyor, başkaları gibi savrulmalarla karşılaşmıyoruz.

"Derslik sayıları 343 binden 600 binin üzerine çıkardık"

Eğitimde 2002 yılında toplam bütçemiz 10,3 milyar lirayken, 2021 bütçemiz 2,12 milyar liraya ulaştı. Derslik sayıları 343 binden 600 binin üzerine çıkardık. 693 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. 76 olan üniversite sayımız 207'ye, 70 bin olan akademik personelimiz 181 bine, 1,5 milyon olan üniversite öğrenci sayımız 8 milyona ulaştı.

Sağlıkta, hastane yatak sayımızı 164 binden 255 binin üzerine çıkardık. Toplamda 22 bin 604 yatak kapasiteli 17 şehir hastanemizde sağlıkta hizmet kalitesini artırdık. 13 şehir hastanemizin inşası sürüyor. Bunlar da tamamlandığında kapasiteyi 41 bin 333'e çıkaracağız.

Gençlik ve sporda spor tesisi sayımızı 3 bin 915'e çıkardık. Yatak kapasitemiz 182 binden 717 bine ulaştı. Burs ve kredi tutarını lisans için 45 liradan 650 liraya, yüksek lisans için 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için 135 liradan 1950 liraya yükselttik.

Sigortalı sayısı 24 milyonun üzerinde

Sosyal hizmetlerde, 360 sosyal hizmet merkezini hizmete açtık. Kamudaki engelli istihdamını 5 binden 60 binin üzerine çıkardık. Çalışma ve sosyal güvenlikte 184 lira olan asgari ücret 2 bin 825 liraya ulaştı. Aktif sigortalı sayımız 12 milyon iken bugün 24 milyonun üzerinde.

Adalette, 9 bin 349 olan hakim-savcı sayısı bugün 21 bin 904'ü buldu. Mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 84 artırarak adalet teşkilatını güçlendirdik. 2002 yılından bu yana 275 adet hizmet binası inşa ettik.

İçişleri'nde yerel yönetimde yaptığımız düzenlemelerle daha demokratik, şeffaf, katılımcı bir yapıya kavuşturduk. Vatandaş muhtar iletişimi güçlendirmek için muhtar bilgi sistemini kurduk.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde 2002 yılında 3 bin olan geniş bant abone sayısı 84 milyona ulaştı.

TOKİ eliyle 1.1 milyon konut

Çevre ve şehircilikte atık su arıtma hizmeti verilen nüfus yüzde 35'ten yüzde 90'a ulaştı. 79 ilde 6,6 milyon alanda millet bahçesi projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık. TOKİ eliyle toplam 1,1 milyon konut ürettik.

Tarımda, GSYİH 333 milyar lirayı geçti. Çiftçilerimize 165 milyar destek verdik. Orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkardık.

Dışişlerinde 193 olan dış temsilcilik sayımızı 252'ye çıkararak, dünyada 5'inci olduk.

Savunma sanayi projeleri

Savunma sanayinde 2002 yılında 62 savunma projesi yürütülürken bugün 750'yi geçti. Savunma sanayi projelerimizin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara ulaştı. Türkiye İHA başta olmak üzere sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı arasına girmiştir.

"Yerli otomobil üretim süreci planlandığı gibi gidiyor"

22 endüstri bölgesi, 79 teknopark kurduk. Uzay Ajansımızı faaliyete geçirdik. Yerli otomobilin üretim süreci planlandığı gibi gidiyor.

Enerjide toplam kurulu gücümüzü 31 bin Mw'tan 98 bin Mw'a yükselttik. TANAP'ı ve TürkAkımı'nı tamamladık. Karadeniz-Sakarya havzasında Tuna-1 kuyusunda 405 milyar Amasra-1'de 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik.

En düşük memur maaşı artışı 1352 lira

Gerek bakanımızı, gerek bu noktada Memur-Sen tarafını, tüm işçi ve memur kesimini, 2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir.Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik.

"Yangınların izlerini silmekte kararlıyız"

Son dönemde yaşadıklarımızı sizler de görüyorsunuz. Güneyimiz tarihimizin en büyük orman yangınlarıyla kavruldu. Kuzeyimiz de tarihimizin en büyük sel afetleriyle boğuştu. Kuraklık sebebiyle ciddi ürün kayıpları yaşandı. Yangınların bir kısmında PKK terör örgütünün veya art niyetli kesimlerin sabotajı söz konusuyla, genel bir küresel hadiseyle karşı karşıya olduğumuz da bellidir. Yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Yanan evleri yeniden yapacak, ormanları yeniden ihya edecek, küllerinden ormanlarımızın doğduğunu göreceğiz. Tarım ve hayvancılık zararlarını karşılayacağız. Sellerde ortaya çıkan zararların giderilmesi, altyapının ayağa kaldırılması için gereken çalışmaları sürdürüyoruz.

Bu süreç içerisinde görev alan tüm bakan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İlk andan itibaren kendileri yerlerini aldılar, milletvekillerimizle oradaki çalışmaları koordine ettiler.

Dün MKYK toplantımızda planlamamızı yaptık, geniş ölçekli bir heyetle arkadaşlarımız Karadeniz ve Akdeniz'de çalışma yapmak üzere görevlendirmeleri gerçekleştirdik.

"Şu an itibariyle 100'ü aşkın vatandaşımızı kaybettik"

ABD'den Avrupa'ya kadar büyük afetlerin ardından devletini yanında göremeyen insanların isyanlarını okuyoruz. Ülkemizde ise afetin başından izlerin silinmesine kadar devletini Cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla yanında gördüler. Şu an itibariyle 100'ü aşkın vatandaşımızı kaybettik. Bütün bunlarla beraber kahramanlarımız gerek Kara Kuvvetleri'nde gerek jandarmada, AKUT'ta, AFAD'da hiçbir ağırdan alayım yok. Paraşütle atlar gibi helikopterden bırakarak çatıların üzerindeki vatandaşlarımızı tek tek toparladılar. Bizim kadrolarımız bunları yapıyorsa bir sebebi var. Bu bir iman, inanç işidir. Bunun da neticelerini gördük. Süratle o sokaklar, caddeler şu anda temizleniyor. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Dağların tepelerine helikopterlerle hem mobil, hem de her eve jeneratörler indirildi. Bir yerlerden bir şey gelecek mi diye beklemedi, bunlar yapıldı.

Milletimizin emanetine layık olmak için ne gerekiyorsa yaptık. Biz engel tanımıyoruz. Bu görev hamd olsun yerine getirildi. Hala daha hiç aksatmadan anında yaptık. Yıkılmadık, yıkılmayacağız yolumuza devam edeceğiz. Teşkilatımızdan her ilimizde, ilçemizde, mahallemizde yaptığımız hizmetlerin yanında afetlerde ortaya koyduğumuz güçlü iradeyi anlatmanızı istiyorum.

"Milletimizin gönlünü kazanacak şekilde sahada olmalıyız"

Bizim gerçekleri göstermediğimiz, yaptıklarımızı anlatmadığımız yerde karşımızdakilerin yalanlarının, çarpıtmalarının kök salacağını unutmamalıyız. Türkiye'yi kendi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman zihniyete bırakamayız. Bunu için 2023 haziranına kadar gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Önce kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmeli, milletimizin gönlünü kazanacak şekilde sahada olmalıyız.

"Devlet Beyle orada törenlerimizi yapacağız"

Yarın Ahlat'a, Malazgirt'e gidiyoruz. Ahlat'ta büyükçe bir yeri aldık, devletimize kazandırıyoruz. Devlet Beyle orada törenlerimizi yapacağız. Malazgirt'teki halkla buluşmamızda ve sonraki programımızla dönecek, Doğu Karadeniz'den programlarımızı devam ettireceğiz. Salarha ve İkizdere Tünellerinin açılışlarını yapacağız. Bartın-Sinop-Kastamonu'yu yerinde heyetlerimizle dolaşacağız. Akabinde Antalya-Muğla buraları dolaşacağız. Sembolik bitirilen evlerin belki açılışlarını yapacağız. Böylece bu ziyaretlerle arkadaşlarımız üstlendikleri görevleri icra edecekler. Bu kritik süreci de başarıyla neticelendirmemiz gerekiyor. Bu imtihanı da alnımızın akıyla vereceğiz."