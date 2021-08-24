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Galatasaray'dan Ryan Donk'a teşekkür mesajı

Galatasaray'dan Ryan Donk'a teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Ryan Donk'a teşekkür etti. Donk, 155 maçta forma giydi.

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Galatasaray Kulübü, toplamda 4,5 sezon sarı-kırmızılı formayı terleten savunma oyuncusu Ryan Donk'a teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz." denildi.

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