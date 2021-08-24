BIST 1.471
DOLAR 8,41
EURO 9,89
ALTIN 488,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Nevşehir'de korkunç olay! Birlikte yaşadığı hamile kadını sokakta darbeden kişi gözaltına alındı

Nevşehir'de korkunç olay! Birlikte yaşadığı hamile kadını sokakta darbeden kişi gözaltına alındı

Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Nevşehir'de merkeze bağlı Nar beldesinde birlikte yaşadığı hamile kadını darbeden kişi, polis tarafından yakalandı.

Abone ol

Nevşehir Caddesi'nde M.O. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı hamile sevgilisi A.T'yi darbetti.

Bu sırada caddede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapan polis ekibi, M.O'ya müdahale etti. Gözaltına alınmamak için direnen zanlı, olay yerine gelen takviye ekiplerce güçlükle polis aracına bindirildi.

112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

M.O'nun A.T'yi darbetmesi ve polisin müdahalesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

A.T'nin birlikte yaşadığı M.O'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: En düşük memur maaşı 5 bin 700 liraya yükselmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: En düşük memur maaşı 5 bin 700 liraya yükselmiştir
Galatasaray'dan Ryan Donk'a teşekkür mesajı
Galatasaray'dan Ryan Donk'a teşekkür mesajı
Koronadan daha tehlikeli! At ve inekler için yapıldı korona ilacı yalanıyla satılıyor
Koronadan daha tehlikeli! At ve inekler için yapıldı korona ilacı yalanıyla satılıyor
Busenaz Sürmeneli'ye 'Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin' jesti
Busenaz Sürmeneli'ye 'Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin' jesti
Şırnak eski Belediye Başkanı Serhat Kadirhan tutuklandı
Şırnak eski Belediye Başkanı Serhat Kadirhan tutuklandı
Yaşı 14; suç kaydı 56! Adanada çocuk hırsız: Unutmayın ben sihirbazım
Yaşı 14; suç kaydı 56! Adanada çocuk hırsız: Unutmayın ben sihirbazım
Yüzde 35 zam geldi! İstanbul'da talep patladı: Azaldığını ilk defa gördüm
Yüzde 35 zam geldi! İstanbul'da talep patladı: Azaldığını ilk defa gördüm
Prof. Dr. Ahmet Kılıç'tan toz fırtınası uyarısı! "Solunum sorununa neden olur, maske takın"
Prof. Dr. Ahmet Kılıç'tan toz fırtınası uyarısı! "Solunum sorununa neden olur, maske takın"
Türkiye'de yapılan Koronavirüs aşısı 90 milyon dozu geçti
Türkiye'de yapılan Koronavirüs aşısı 90 milyon dozu geçti
Afyonkarahisar'da 'arkadaşıma gidiyorum' deyip kayıplara karıştı! Son konuşmasında...
Afyonkarahisar'da 'arkadaşıma gidiyorum' deyip kayıplara karıştı! Son konuşmasında...