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Rusya'dan Bayraktar TB2 açıklaması: Silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor

Rusya'dan Bayraktar TB2 açıklaması: Silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor

Rusya’nın en büyük savunma sanayii şirketlerinden olan Almaz-Antey şirketinin tasarımcısı Pavel Sozinov, Bayraktar TB2'ye ilişkin "Onu zamanında tespit etmemiz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor" dedi.

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Libya, Karabağ Savaşı ve Suriye'de Bayraktar TB2 karşısında savunma sistemleri varlık gösteremeyen Rusya, Türk SİHA'larını konuşmaya devam ediyor. 

Dünya medyasının, çatışma alanlarındaki başarısı için "Türk SİHA’ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı" manşetlerini attığı Bayraktar TB2 için, Rusya'dan bir itiraf daha geldi.

"Pek şansımız yok"

Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketinin tasarımcısı Pavel Sozinov, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği röportajda, Bayraktar TB2'nin tespit edilir edilmez etmez etkisiz hale getirilmesi gerektiğini aksi takdirde pek şanslarının olmayacağını söyledi.

"Silahlarını kullanmamalı"

Sozinov, "Herhangi bir sorun olmadığında onu zamanında görmemiz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Almaz-Antey şirketi, Tor, Buk ve S-400 gibi sistemlerin üreticisi.

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