Taliban'dan kaçış uydudan böyle görüntülendi! İşte Taliban'ın yeni bakanları

15 Ağustos’ta Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Ancak Afganistan’da binlerce insan ülkeyi terk etmek için Kabil Havalimanı’nda mücadele vermeye devam ediyor. Tüm dünyada ‘yeni bir insanlık dramı’ olarak yankı uyandıran görüntüler, bu kez uydudan kaydedildi. Öte yandan Taliban, maliye bakanı, istihbarat başkanı ve içişleri bakan vekili atadı.