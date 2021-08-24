CIA Direktörü William Burns gizlice Taliban ile görüştü!

CIA Direktörü Burns'ün gizlice Taliban lideri Abdulgani Birader görüştüğü ABD basınına yansıdı. Görüşmenin gündeminde ABD'nin tahliyeler için belirlediği 31 Ağustos'un olabileceği belirtildi.

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The Washington Post’a konuşan bir kaynak CIA Direktörü William Burns’ün pazartesi günü Kabil’de Taliban lideri Abdul Ghani Baradar ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

The Washington Post, CIA Direktörü ile Taliban lideri arasında geçen görüşmenin gündeminde ABD’nin tahliyeleri bitirmek için belirlediği tarih, 31 Ağustos’un olabileceğini aktardı.

CIA, söz konusu görüşme hakkında bir açıklama yapmadı.

Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesinden bu yana Kabil Havalimanı’nda ABD ve NATO güçleri buradaki misyonlarda çalışanların tahliyesi için çalışıyor. Kabil Havalimanı’nda günlerdir yaşanan kaosa karşılık tahliyelerin beklenenden uzun sürebileceğine ilişkin haberler üzerine Taliban’dan “31 Ağustos’tan daha ileri giderse sonuçları olur” açıklaması gelmişti.