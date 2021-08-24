BIST 1.468
DOLAR 8,41
EURO 9,90
ALTIN 489,02
HABER /  DÜNYA

CIA Direktörü William Burns gizlice Taliban ile görüştü!

CIA Direktörü William Burns gizlice Taliban ile görüştü!

CIA Direktörü Burns'ün gizlice Taliban lideri Abdulgani Birader görüştüğü ABD basınına yansıdı. Görüşmenin gündeminde ABD'nin tahliyeler için belirlediği 31 Ağustos'un olabileceği belirtildi.

Abone ol

The Washington Post’a konuşan bir kaynak CIA Direktörü William Burns’ün pazartesi günü Kabil’de Taliban lideri Abdul Ghani Baradar ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

The Washington Post, CIA Direktörü ile Taliban lideri arasında geçen görüşmenin gündeminde ABD’nin tahliyeleri bitirmek için belirlediği tarih, 31 Ağustos’un olabileceğini aktardı.

CIA, söz konusu görüşme hakkında bir açıklama yapmadı. 

Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesinden bu yana Kabil Havalimanı’nda ABD ve NATO güçleri buradaki misyonlarda çalışanların tahliyesi için çalışıyor. Kabil Havalimanı’nda günlerdir yaşanan kaosa karşılık tahliyelerin beklenenden uzun sürebileceğine ilişkin haberler üzerine Taliban’dan “31 Ağustos’tan daha ileri giderse sonuçları olur” açıklaması gelmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
'Evde yarı çıplak oturuyor' şikayetiyle şok oldu! Gazeteci Büşra Cebeci yaşadığı tacizi anlattı
'Evde yarı çıplak oturuyor' şikayetiyle şok oldu! Gazeteci Büşra Cebeci yaşadığı tacizi anlattı
Afganistan'ı terk eden Merkez Bankası Başkanı Taliban'ın 4 gelir kalemini açıkladı
Afganistan'ı terk eden Merkez Bankası Başkanı Taliban'ın 4 gelir kalemini açıkladı
13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj attı! Sapık akraba tutuklandı
13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj attı! Sapık akraba tutuklandı
Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen avukatını reddetti
Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen avukatını reddetti
Prematüre doğumlar için yeni umut! Erken doğumu hamileliğin başında saptayan test geliştirildi
Prematüre doğumlar için yeni umut! Erken doğumu hamileliğin başında saptayan test geliştirildi
Laleli esnafı İBB'nin yayalaştırma kararına tepki gösterdi
Laleli esnafı İBB'nin yayalaştırma kararına tepki gösterdi
Son dakika! İstanbul'da korku dolu anlar! İkitelli Masko mobilyacılar sitesinde bina çöktü
Son dakika! İstanbul'da korku dolu anlar! İkitelli Masko mobilyacılar sitesinde bina çöktü
Ryan Donk yeniden Kasımpaşa'da
Ryan Donk yeniden Kasımpaşa'da
Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarı açıklandı
Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarı açıklandı
20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz olacak! Airbnb açıkladı
20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz olacak! Airbnb açıkladı