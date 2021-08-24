'Evde yarı çıplak oturuyor' şikayetiyle şok oldu! Gazeteci Büşra Cebeci yaşadığı tacizi anlattı

Bianet, Medyascope, Sözcü TV'de çalışmış olan bağımsız gazeteci Büşra Cebeci yaşadığı tacizi anlattı.

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Gazeteci Büşra Cebeci meslektaşıyla aynı evi paylaştığı evde uğradıkları tacizi Odatv'ye anlattı. Cebeci "Benim oğullarım işten eve geç geliyorlar, bu kızlar da evde yarı çıplak oturuyor ve rahatsız oluyorlar" denilerek apartman yöneticisine şikayet edildi.



"Bahçe katı bir evde, ev arkadaşımla birlikte yaşıyoruz" diyen Cebeci "İki bekar kadının yediğinden içtiğine, ne giydiğinden ne giymediğine kadar her şey haber değeri taşıyabiliyor mahallelerde. Mahalle kültürü dediğimiz şey de büyük ölçüde bu zaten: Mahallelinin bekar kadınlarının evine sonsuz bir arsızlık ve hadsizlikle müdahale etme hakkını kendilerinde görmeleri." dedi.







"Bizden şikayetçilermiş"

Cebeci "Biz iki yılı aşkın bir süredir burada yaşıyoruz. Evimizin içine gözünü dikip bakarak geçen insanlar var ve biz bundan rahatsız olup yer yer tepki de gösteriyorduk. Sadece bu bakan insanların kim olduğunu, nerede oturduklarını bilmiyorduk. Bu olayla kendilerini belli etmiş oldular. Biz, insanlar evimize bakıyorlar diye şikayetçiyken onlar da meğer biz evimizin içinde şortla oturuyoruz diye bizden şikayetçilermiş." ifadelerini kullandı.







"Evde yarı çıplak oturuyor"

Yöneticiye şikayet edildiğini belirten Cebeci "Bahsettiğim kişinin apartman yöneticimize dediği şey şu: "Benim oğullarım işten eve geç geliyorlar, bu kızlar da evde yarı çıplak oturuyor ve rahatsız oluyorlar." Bakın oğullarına "Siz insanların evine neden bakıyorsunuz?" demiyor, "röntgenci misiniz, sapık mısınız? demiyor. Biz, evde her şeyden habersiz oturarak bile oğullarını-kendilerini rahatsız edebiliyoruz ama bir evi dikizlemenin ayıp, utanç verici, rahatsız edici olduğundan haberdar bile değiller." diye konuştu.







"Kamu malı ilan edilmişiz"

Cebeci "Sınırlarını bilmiyorlar çünkü bilmeleri gerekmemiş hiç. Herkese ve her şeye müdahale etme hakları var. Dışarıda şort giydiği için yaşlı bir erkek tarafından hakarete uğrayan kadını hatırlarsınız. Bu yaşadığımız da benzer bir durum bence. Biz "bekar kadınlar" olarak topluma mâlolmuş, hatta dümdüz "kamu malı" ilan edilmişiz ki bizden şikayetçi olmakta bu kadar rahatlar." dedi.