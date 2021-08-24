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Trump'ın geçilmez dediği duvarlarını Muson yağmurları yıktı geçti

Trump'ın geçilmez dediği duvarlarını Muson yağmurları yıktı geçti

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın büyük iddialarla Meksika sınırına ördürdüğü duvar, muson yağmurlarında darma duman oldu.

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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın isteğiyle, yasa dışı göçü engellemek amacıyla Meksika duvarına örülen duvarın büyük bir kısmı şiddetli Muson yağmurları nedeniyle yıkıldı.

Trump, daha önce “olağanüstü uzun bir merdiven” olmadıkça bu duvarın “geçilemez” olduğunu iddia etmişti. Eski lider, tüm dünyanın tepki gösterdiği duvar için, “Dünyanın en güçlü duvarı, inanılmaz bir teknolojiden yararlanıyor. Covid-19’u durdurdu, her şeyi durdurdu. Örneğin, Kaliforniya’da Meksika tarafında çok virüslü bölgeler var. Duvara sahip olmasaydık, durum bizim için de felaket olurdu” ifadelerinde bulunmuştu.

Trump’ın tüm iddialarının aksine bölgeden gelen yeni fotoğraflar, tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

Gizmodo tarafından yayımlanan fotoğraflarda zaten bitirilemeyen duvarın muson yağmurları sebebiyle büyük hasar gördüğü, bir kısmının ise yıkıldığı görülüyor.

Gizmodo’da yer alan habere göre, yıkım, duvarın acele bir şekilde inşa edilmesi ve çevre faktörlerinin dikkate alınmaması nedeniyle meydana geldi.

Ocak ayında ABD Başkanı Joe Biden, duvarın yapımının dondurulmasını istemiş ve ne kadar harcama yapıldığına dair bir değerlendirme talep etmişti.

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