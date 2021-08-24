TÜFE kuralına uymayan ev sahiplerinin fahiş zamları isyan ettiriyor

Son dönemde kiracılar, fahiş kira fiyatlarından dert yakınıyor. Birçok ev sahibi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kuralına uymayarak daha fazla zam yapmak isterken bazı ev sahipleri de mevcut kiracısını çıkarıp daha yüksek fiyattan evini kiraya vermek için çeşitli bahaneler uyduruyor.

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Son dönemde İstanbul'da artan yeni ev ihtiyacı sonrası kiralık dairelere fahiş zamlar yapılmaya başlandı. Bunun yanı sıra birçok ev sahibi de mevcut kiracılarını çıkararak dairelerini daha fazla fiyata kiraya vermek için çeşitli bahaneler uydurmaya başladı.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bazı ilçelerdeki yüksek kira artışlarını sıraladı. Nizameddin Aşa, "Anadolu yakasında Kadıköy, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde yüzde 50-60'lara varan, hatta daha fazla artış var. 1-2 sene önce 3 bin TL'ye bulduğunuz evi şu anda 4-5 bin TL'den aşağı bulamıyorsunuz. Avrupa yakasında da bu hikaye Avcılar'da başladı. Merkez ilçeler bu artıştan o bölgelerdeki kadar etkilenmedi ama Avcılar'da 1000 TL'lik ev, 2 bin 500 TL'ye çıktı. Suadiye'de, Bostancı'da kiralar 4-5 bin TL'ye çıktı" ifadelerini kullandı.