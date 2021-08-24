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Çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Şehit ailelerine bakın ne kadar bağış yaptı

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Şehit ailelerine bakın ne kadar bağış yaptı

BELÇİKA'da yaşayan Kayserili Fatma Aydın, çocukluk hayali olan şiir kitabından elde ettiği geliri, şehit ailelerine bağışladı.

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Belçika’da yaşayan Fatma Aydın, çocukluk hayali olan şiir kitabını 58 yaşında yazdı. İlk baskıda 400 adet olan kitaplarından elde ettiği 9 bin 200 TL’lik geliri Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesine bağışlayan Aydın, “Bu Kitabı yazmak çocukluk hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmiş oldum ve gelirini Şehit Aileleri Derneğine bağışladım. Şuana kadar bütün masrafları ben karşıladım ve satmış olduğum bütün kitapların gelirini de başkanımız Ali Yavuz nezdinde derneğe teslim ettim." dedi.

"Kitap yazma fikrim 10-12 yaşlarında hayalimdi" diyen Aydın "Yazmak istedim ve yazdım. Evlendim genç yaşta Avrupa’ya gittim. Orada da eşim ilk zamanlarda izin vermedi. En nihayetinde geçen yıl korona virüse yakalandım ve o zamanda eşime ‘keşke izin verseydin’ dedim. Oda ‘yaz’ dedi. Bende 1 buçuk ay içerisinde duygularımı yazdım ve şehitlerimize niyet ettim. İnşallah iyi bir örnek teşkil eder ve bir gönüllü buluruz. Kitaptan elde ettiğim 9 bin 200 TL’yi Şehit Aileleri Derneğine aktardık” ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık olarak 9 bin 200 TL tutarındaki nakit parayı derneğimizin hesabına geçirdi"
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da, “Öncelikle Fatma hanıma bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Fatma hanımla yaklaşık 3 ay önce telefonda tanıştık. Telefonla beni aradı ve böyle bir kitap yazdığını, bu kitabın gelirinin tamamını Şehitler ve Gaziler Derneğine bağış yapacağını söyledi. Bizde Fatma hanıma bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ettik. Hesap numaramızı verdik. Kitabın Belçika’da satılmış belli bir bölümünün ücretini direk banka hesabımıza aktardı. Bugünde satılan kitapların gelirinin tamamının dekontunu bize teslim etti. Yaklaşık olarak 9 bin 200 TL tutarındaki nakit parayı derneğimizin hesabına geçirdi” şeklinde konuştu.

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