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Binlerce kişinin katiliydi! Hissene Habre covid-19'a yenildi

Binlerce kişinin katiliydi! Hissene Habre covid-19'a yenildi

Eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre, ömür boyu hapse mahkum edildiği Senegal’de korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

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Çad eski Devlet Başkanı Hissene Habre, tutuklu bulunduğu Senegal hapishanesinde yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 1982-1990 yıllar arasında görevi yapan Habre, 2016 yılında binlerce kişinin öldürülmesi, kaybolması ve işkenceye uğramasından sorumlu tutulmuştu. Senegal'in başkenti Dakar'da “insanlığa karşı suç” ve “savaş suçu” işlemekten Nisan 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti. 79 yaşındaki Habre, hapishanede korona virüs (Covid-19) tedavisi alıyordu.

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