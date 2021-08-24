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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı! Alevler geniş alana yayıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı! Alevler geniş alana yayıldı

ÇANAKKALE'den yangın haberi geldi. Ezine ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan alevlerin geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tavaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, arazöz ve diğer ekipmanlarla alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmasına 2 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye araçlarıyla destek sağlanıyor.

Geniş bir alana yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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