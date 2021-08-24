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Balıkesir Kaz Dağları yangınında ayı saldırdı kabusu yaşadı: Beni altına aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir Kaz Dağları yangınında ayı saldırdı kabusu yaşadı: Beni altına aldı

BALIKESİR'de Kazdağları'nda çıkan orman yangınında ayı saldırısı sonucu yaralanan Özkan Kaya, yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı. Kaya, ayı ile boğuşmasını, "Bir uğultu duydum, böğürtü. Ayı üzerime doğru koşuyordu" sözleriyle anlattı.

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Kazdağları'nda çıkan orman yangınında ayı saldırısı sonucu yaralanan gönüllü ormancı Özkan Kaya, saldırı anını anlattı. Kaya, "Zeytinli köyünde oturuyorum. Birkaç zamandır orman idaresine başvurdum. Gönüllü ormancı oldum, dağı bayırı çok severim. Normalde de ayda 2 3 kez dağa çıkarız. Seviyorum dağları. Yangın dereden karşıya geçmişti. Ben de dere kenarına indim. Dere yatağında kumsal falan olduğundan çam yaprakları daha az oluyor onları söndürdüm. Sonra öne çıktım, nefes alayım diye. Kendime geleyim diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

"Bir uğultu duydum, böğürtü falan" diyen Kaya "Ayı üzerime doğru koşuyordu. 3 metre falan vardı aramızda kaçmaya fırsatım olmadı. Beni altına aldı. Boğuştuk, suratıma doğru saldırıyordu. Kolumu ısırdı. Nasıl yaptım bilemiyorum, elimi ağzına koydum dilini bastırdım. O ara bıraktı beni. Geriye doğru atıyordu kendini daha iyi ısırmak için. Dilini bastırdım. Kafasını salladı üzerimden attım. Ayağa kalktı ve yukarılara boynuma saldırıyordu. Kaçmak istedim o ara, bacağımdan yakaladı. Boğuşmaya başladık. Ben bunu savurdum, taşa çarptı. Bende düştüm. Ben kalktım ayı da kalktı. Sonra kaçtı. Yanımdaki polar ile turnike yaptım. Sonra arkadaşlar beni sağlık ekiplerine götürdü" dedi.


"Isırıklar var vücudumda"
Felsefe bölümü son sınıf öğrencisi de olan Özkan Kaya, daha önce çıktığı dağlarda da ayı gördüğünü ve kendisine saldıran ayının orta büyüklüğün üzerinde olduğunu söyledi. Bileğinde ve kolunda kırık olan Özkan Kaya, ağrıları olduğunu söyledi. Kaya, "Isırıklar var vücudumda. Bileğimde kırık var. Bacağımda ve kolumda derin ısırıklar var. Ağrılarım oluyor" cümleleri ile sağlık durumunu özetledi.

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