Korkutucu düşüşler yaşandı! İstanbul Edirne Tekirdağ Kırklareli için büyük tehlike kapıda
KIRKLARELİ, Tekirdağ ve Edirne’de bulunan barajların doluluk oranında düşüşler yaşanıyor. Trakya’dan İstanbul’a su taşıyan barajlarda da büyük tehlike kapıda.
Trakya’da bulunan barajlardaki doluluk oranlarda son aylarda düşüş yaşanıyor. Barajlarda son aylarda milyonlarca metreküp su azaldı.
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Trakya’dan İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda da büyük düşüşler yaşanıyor.
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Pabuçdere ve Kazandere barajlarının doluluk oranların da belirgin şekilde korkutucu düşüşler yaşanıyor.
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Edirne’de bulunan 6 barajda haziran ayında 272 milyon 2 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, Ağustos ayı itibarı ile 211 milyon 379 bin metreküpe düştüğü gözlemlendi.
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