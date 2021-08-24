Ümit Özdağ'dan provokatif paylaşım: Sorumluluk kabul etmem

Mülteci karşıtı söylemlerini artıran ve sosyal medyadan bu yönde paylaşımlarda bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bu kez de Afgan bir esnafı hedef gösterdi. Özdağ, daha sonra, "Bu markete bir şey olursa sorumluluk kabul etmem" dedi.

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İYİ Partiden istifa ederek 'Ay Yıldız Hareketi' adı altında siyasi parti kurma çalışmalarını sürdüren ve yeni partisinin ismini 'Zafer Partisi' olarak açıklayıp logosunu paylaşan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, mülteci karşıtı politikalarını sürdürüyor.

Yabancı uyruklu kişilere suyu 10 kat zamlı vermek isteyen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ziyarette bulunup tebriklerini ileten Özdağ, son olarak sosyal medya üzerinden Afgan bir esnafı hedef tahtasına oturttu. Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kırşehir'deki bir Afgan marketinin fotoğrafına yer verdi.

Market ve sahibinin hedef gösterildiği paylaşıma, "Kırşehir merkezde Afgan Market. Sahibi Afganistanlı bir genç" notunu düştü. Paylaşımı tepki çeken Özdağ, sığınmacılara yönelik saldırı olursa sorumluluk kabul etmediğini açıkladı:

"Kırşehir'de bu markete yönelik -Allah korusun- bir eylem olursa sorumlusu sığınmacıların ülkelerine dönmesini isteyenler değil, bu politikayı sabote etmek isteyen emperyalizmin temsilcileridir. Sığınmacılar ülkelerine Türkiye'nin dostları olarak dönecekler."