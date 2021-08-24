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Bodrum'da otel odasından 670 bin liralık altın saat çalındı! Hırsız bakın kim çıktı

Bodrum'da otel odasından 670 bin liralık altın saat çalındı! Hırsız bakın kim çıktı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesine tatil için gelen Benan Kocadereli konakladığı otelin odasından 80 bin dolar (670 bin TL) değerindeki altın saatinin çalındığını belirterek ekiplerden yardım istedi.

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Bodrum'da jandarma ekipleri hırsızlık ile ilgili başlattığı soruşturmada, otelde çalışan ve aynı gün işten ayrıldığı tespit edilen E.K. isimli şüpheliyi Milas-Bodrum Havalimanında çalınan saatle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Çalınan saat sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.

Benan Kocadereli 80 bin dolar değerindeki altın saatinin kısa bir süre içinde bulunmasından dolayı Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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