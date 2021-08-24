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Mardin Midyat'ta koronavirüs vakaları artan 10 mahalle karantinaya alındı

Mardin Midyat'ta koronavirüs vakaları artan 10 mahalle karantinaya alındı

MARDİN'in Midyat ilçesindeki 10 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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MARDİN'in Midyat ilçesinde, 10 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Ortaca, Sivrice, Yayvantepe, Şenköy, Acırlı, Budaklı, Gülveren, Söğütlü, Yolbaşı ve Doğançay mahallelerinde Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Karantina 7 Eylül günü saat 05.00'te sona erecek.

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