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ABD'den Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi

ABD'den Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), Afganistan'daki tahliyelerle ilgili "31 Ağustos'a kadar tamamlanmasına yönelik planda henüz bir değişiklik yok" denildi.

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ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD birliklerinin Amerikalıların tahliyesi için 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'da kalmaya devam edebileceğini söylemişti.

Taliban ise Batılı güçlerin ülkeden ayrılması için söz konusu tarihin uzatılmayacağını belirtmişti.

Taliban 'tahliyeler 31 ağustos'ta tamamlansın" dedi
Taliban'dan yapılan son açıklamada, "Tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz. Sürenin uzatılması konusunda anlaşmaya varmadık." denildi.

Pentagon: Tahliyelerin 31 ağustos'a kadar tamamlanmasına yönelik planda değişiklik yok
Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), tahliyelerle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada "Tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasına yönelik planda henüz bir değişiklik yok. Tüm ABD'lileri ay sonuna kadar çıkaracağımıza inanıyoruz" denildi.

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