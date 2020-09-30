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HDP'ye Kobani operasyonu! Babacan'ın attığı adım CHP'nin elini rahatlattı

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın HDP'ye telefon açmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Babacan’ın attığı adım CHP'nin elini rahatlattı, yeni bir sürecin kapısını araladı." yorumunu yaptı.

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Demokrasi ve Atılım Partisi lideri Ali Babacan'ın 'Kobani eylemleri' soruşturmasında aralarında eski HDP milletvekillleri, MYK üyeleri ve belediye başkanının da olduğu gözaltılar sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı aradığını hatırlatan Sarıkaya, "HDP ile teması sağlayan Babacan’ın attığı bu adım, CHP’nin elini rahatlattı. Yeni bir sürecin de kapısını araladı." görüşünü savundu. 

"Özetle siyaset yeni yasama dönemine, virüs gibi görünmezlerin tehdidinde, belirsizliklerin geleceğinde başlıyor…" diyen Sarıkaya, yazısında şunları kaydetti:

"Yetmedi parti açıklamasıyla da bunu duyurdu"

Eski milletvekili ve belediye başkanlarının 6 yıl önce yaşanan Kobani soruşturması nedeniyle gözaltına alınması sonrası önce CHP lideri Kılıçdaroğlu, ardından da DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla aradı ve desteğini gösterdi, yetmedi parti açıklamasıyla da bunu duyurdu.

"Yeni bir sürecin de kapısını araladı"

İktidarın, yanaşan her siyasetçinin toplumsal arenada yanacağı algısını yarattığı HDP ile teması sağlayan Babacan’ın attığı bu adım, CHP’nin elini rahatlattı. Yeni bir sürecin de kapısını araladı. 

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