Son dakika Macron'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ tepkisi Ermenistan için endişeliyim

FRANSA Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, son dakika Dağlık Karabağ ile ilgili yaptığı açıklamada, yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin açıklamalarını "düşüncesiz ve tehlikeli" olduğunu öne süren Macron, Ermenistan için endişeli olduklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt gecikmedi.

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Türkiye karşıtı her politikanın arkasında yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son açıklamasıyla sürpriz yapmadı. Macron Türkiye'nin Dağlık Karabağ politikasına tepki gösterdi.

Türkiye'nin açıklamalarını "düşüncesiz ve tehlikeli" olarak niteleyen Macron, sivillere saldırıp çatışmayı alevlendiren Ermenistan için ise endişeli olduklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Letonya'daki temasları kapsamında düzenlenen basın toplantısında Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden Dağlık Karabağ kriziyle ilgili bir soruya, şu yanıtı verdi;

'Türkiye'nin açıklamaları, Dağlık Karabağ'ın alınmasını meşru gösterir nitelikte'

Türkiye'den bu konuda yapılan politik açıklamaları dinledim. Bunların düşüncesiz ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Fransa'nın temkinli ve Minks grubu içindeki tarafsız rolü gözönünde bulundurulduğunda Türkiye'nin savaşçıl açıklamaları nedeniyle özellikle de Ermenistan'a yönelik büyük endişe içindeyiz. Türkiye'nin açıklamaları, Dağlık Karabağ'ın alınmasını meşru gösterir nitelikte."

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ sorununun artık çözülmesi gerektiğini belirterek, "Saha, tamamlayıcı bir unsur, yeri geldiğinde çok önemli bir unsur. O yüzden sahada ve masada diyoruz" dedi. Macron'a yanıt veren Çavuşoğlu, "Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı desteklemesi, işgali desteklemesi anlamına gelir. Tıpkı Libya'da olduğu gibi..." ifadelerine kullandı.