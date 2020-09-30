Azerbaycan Ermenistan savaşından çarpıcı görüntü! Ermeni asker ağlıyor
ERMENİSTAN'ın Azerbaycan'a yönelik başlattığı saldırılarla tırmanan iki ülke arasındaki gerginlik çatışmaya döndü. Azerbaycan saldırısı altında kalan Ermeni askerinin ağladığı anlar ise sosyal medyaya düştü.Abone ol
ERMENİSTAN'ın Karabağ işgaline yönelik uluslararası arenada tepkiler sürerken Azerbaycan'ın askeri harekatına ilişkin sosyal medyaya düşen bir görüntü Ermenistan cephesinde yaşananları gözler önüne serdi.
Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıyla başlayan gerginlik yerini çatışmaya bıraktı. Azerbaycan, sınır boyunca Ermenistan'a ağır kayıplar verdirirken Ermenistan ordusunda kaçanlar için "vurun" emri verildi.
Ermeni askerinin çığlığı: Bizi yanlız bıraktılar
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısının ardından, Azerbaycan ordusu saldırılara karşılık verdi. Cephede Azerbaycan ordusunun silah atışları altında kalan Ermeni askerlerinin, ağlayarak “Bizi burada yalnız bıraktılar. Yardım edin" çığlıkları kameraya yansıdı.