Cübbeli Ahmet Hoca'ya şok suçlama! Kendi cemaati 'IŞİD tarlası' mı oldu?

"Selefi dernekler silahlanıyor" çıkışıyla uzun süredir gündemde olan Cübbeli Ahmet Hoca'ya eski AK Parti Milletvekili Mehmet Ocaktan'dan şok bir suçlama geldi. Ocaktan, Cübbeli Hoca'nın selei söylemleriyle kendi cemaatinin 'IŞİD tarlası' olduğunu gizlemeye çalıştığını iddia etti.

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Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Selefi dernekleri silahlanıyor" çıkışını topa tuttu. Cübbeli Hoca'nın kendi cemaati içindeki IŞİD yapılanmasını gölgelemek için böyle konuştuğunu öne süren Ocaktan, Cübbeli'ye 'taşeronluk' suçlaması yaptı. Ocaktan, Cübbeli için "peygamber terliği ve yanmaz kefen pazarlamacısı" ifadesini kullandı.

Kendi cemaati bir 'IŞİD tarlası' oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'nın "selefi dernekler silahlanıyor" çıkışının masumane bir çıkış olmadığını iddia eden Mehmet Ocaktan, "Takkeli-cübbeli-sarıklı birileri 'IŞİD' ve 'Selefi' söylemlerini paravan olarak kullanarak kendi cemaat yapılarının özünde bir 'IŞİD tarlası' olduğu gerçeğini gizlemeye çalışmasın" dedi.

Ortada güvenlik elamanı gibi dolaşan...

"Cübbeli’yi adeta bir kanaat önderi gibi pazarlamaya çalışan özellikle ulusalcı ve 28 Şubatçı tayfanın değerlendirmelerine bakıldığında kimlerin nasıl bir hesap görmeye çalıştığı daha iyi anlaşılacaktır" diyen Mehmet Ocaktan, "Açıkçası geçmişte, özellikle 28 Şubat sürecinde kimlerin nasıl bir 'toplum mühendisliği'nin aracı olarak kullanıldığını çok iyi bildiğimiz için bugün ortalarda 'güvenlik elamanı' gibi dolaşanlara ihtiyatla bakmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Cübbeli taşeronluk mu yapıyor?

Cübbeli’nin esas hedefinin selefiler değil, İslam’ı yaşadığımız çağın diliyle yorumlamaya çalışan aydınlık zihinler olduğu kanaatinin güçlendiğini. savunan Mehmet Ocaktan, "Umarız 'Selefi dernekler silahlanıyor' gibi palavraların arkasında bir taşeronluk işi yoktur..." dedi.