Burdur'da halı sahada maç sonrası feci olay vuku buldu
BURDUR'da 31 yaşındaki adam, arkadaşlarıyla halı sahada yaptığı maç sonrası arabasına doğru yönelirken otomobil çarpmasıyla ağır yaralandı.Abone ol
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Ceren yönetimindeki 48 UC 413 plakalı otomobil, bulvarda yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Atalay'a çarptı. Ağır yaralanan Atalay, çağırılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Atalay buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şeref Atalay'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Sürücü Ceren ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Atalay'ın, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptıktan sonra otomobilini almak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.
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