Malatya'da üzerindeki yazıyla dikkat çeken mezar taşı 1300 yıllık ve Göktürklere ait

Sözlerine devam eden Kaygusuz, şöyle konuştu: Bu damga Bayat Boyu'nun bir çeşitlemesi. Bayat Boyu damgaları Divanu Lugati't-Türk'te de var. Onunla karşılaştırdım ve en yakını Bayat Boyu'na ait olduğunu tespit ettik. Bu yazıt değil. 1300'lü yıllarda Şeyh Hasan Onar geliyor. O zamanlar kullanılmış, bu bir oymak, bu onun damgası." Üzerinde 'Neng ölesi' yazıyor yani 'Her şey fanidir' anlamına geliyor. Fakat diğer Bayat Boyu damgalarında ve kaya boyu damgalarında her birinin bir anlamı var. Onlar farklı" dedi.